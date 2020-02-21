تمنى رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال استقباله في عين التينة وزير الاقتصاد راؤول نعمة على "الاجهزة الرقابية في وزارة الاقتصاد لاسيما مصلحة حماية المستهلك التشدد في تطبيق القانون بحق المتلاعبين بسعر صرف العملات وباسعار السلع الاستهلاكية ولقمة عيش الناس"، مؤكداً ان "المشكلة ليست في القوانين انما بعدم تطبيقها فهناك أكثر من 50 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي في هذا الاطار والمطلوب فقط العمل بها وتطبيقها".
كما استقبل بري وزير الصناعة عماد حب الله ووزير الصحة حمد حسن ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي باحثاً معهم اخر التطورات.
كانت هذه تفاصيل خبر بري خلال استقباله نعمة: للتشدد بتطبيق القانون بحق المتلاعبين بسعر صرف العملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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