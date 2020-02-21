ندوة حوارية في جامعة البلمند حول الأزمة الاقتصادية في لبنان

نظمت ​كلية إدارة الأعمال​ في ​جامعة البلمند​ بالتعاون مع Le Commerce du Levant ندوة حوارية بعنوان: ​الأزمة​ الاقتصادية ال​لبنان​ية:الأسباب والتحديات والحلول، ألقتها رئيسة تحرير Le Commerce du Levant، الخبيرة الاقتصادية سحر العطار.

وتحدّثت العطار عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وتطرّقت إلى استحقاق اليوروبوند إن كان يجب أن يسدّد أم لا، مشيرةً إلى أنه "لا يخفى على أحد أن لبنان يعاني من عجز مالي كبير مقارنة بالناتج المحلي"، لافتةً إلى أن "إعادة هيكلة ​الدين العام​ تشكّل جزءًا من الحلول لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها. وأن لهذا تأثير أساسي على ​القطاع المصرفي​، الذي هو بحاجة إلى إعادة رسملة" .

كما أضافت أنه "في ظل إعادة هيكلة الدين الخارجي، على ​الدولة​ أن تقوم بمفاوضات من أجل وضع مسودة اتفاق لإعادة الجدولة أو الهيكلة لتجنيب لبنان إجراءات قانونية وللحصول على تمويل خارجي".

كما تطرّقت إلى موضوع "إعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك المركزي، فقد زار وفد من ​صندوق النقد الدولي​ لبنان لبحث تقديم مساعدة تقنية، في ظلّ الشح في السيولة والاجراءات المشددة على العمليات النقدية وسحب ​الدولار​"، مؤكدةً أن "الحلول التقنية متاحة غير أن المعالجة تكمن في القرار السياسي".