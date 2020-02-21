شماس: ابلغنا رئيس الحكومة أننا نعاني أزمة تدميرية وإلغائية ووجودية

أكد رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، انه "تم ابلاغ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أننا نعاني أزمة تدميرية وإلغائية ووجودية والمسكلة الكبرى كانت بإقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ في العام 2017". إضغط للمزيد

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