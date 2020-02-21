وزيرة الدفاع التقت سفراء اليابان وروسيا وقطر والصين

إستقبلت وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ سفير اليابان لدى ​لبنان​ تاكيشي أوكوبو، يرافقه الملحق العسكري الياباني تاكاكي هيديشيما. وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفي برامج التعاون القائمة بين الجانبين. وقدَّم السفير للوزيرة هديَّة تذكاريَّة وهي عبارة عن خوذة حماية يضعها الساموراي، وتسمَّى "Kabuto".

كما والتقت الوزيرة عكر ​السفير الروسي​ لدى لبنان ​ألكسندر زاسبكين​، يرافقه الملحق العسكري الروسي ومساعده والسيد محمد نصر الدين، وكيل شركة روسوبورن الروسية في لبنان. وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية

واستقبلت سفير دولة قطر لدى لبنان محمد حسن الجابر وتمَّ التداول في العلاقات الثنائية بين الجانبين فيما أكَّد السفير على مواصلة بلاده تقديم الدعم للبنان.

ثمَّ استقبلت الوزيرة عكر السفير ​الصين​ي لدى لبنان وانغ كه جيان يرافقه الملحق العسكري الصيني ومساعده. وأطلع السفير الوزيرة على آخر المستجدات المتعلقة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الصين. وجرى التداول في علاقات التعاون بين البلدين.