أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن سقوط جريح جراء تصادم بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ على مستديرة زحلة. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على مستديرة زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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