الدفاع المدني: حريق داخل غرفة في صور ومستودع في الغبيري

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني عن إطفاء حريقين، حريق داخل غرفة في ​مدينة صور​، وآخر في مستودع تجاري في ​الغبيري​ في ​بيروت​، وقد عملت العناصر على إخماد ​الحرائق​، وقد اقتصرت النتائج على الماديات. إضغط للمزيد

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