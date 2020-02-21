نعمه يمهل بلدية الشويفات 72 ساعة لمصادرة موّلد كهربائي مخالف ضمن نطاقها

أمهل وزير ​الاقتصاد​ والتجارة راوول نعمه ​بلدية الشويفات​ مهلة 72 ساعة، وذلك للتعاون على "مصادرة موّلد كهربائي مخالف لصاحبه علي دندش ضمن نطاق ​البلدية​"، مؤكداً أنه "في حال عدم التعاون سيطلب من ​وزارة الداخلية والبلديات​ إحالتهم إلى ​المجلس التأديبي​ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم". إضغط للمزيد

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