الأمم المتحدة: ستنطلق جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين القوى الليبية

أعلن المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ "ان المنظمة الدولية ستستضيف جولة جديدة من محادثات وقف ​إطلاق النار​ بين القوى الليبية، التي تتقاتل من أجل السيطرة على العاصمة ​طرابلس​".

هذا وكانت ​حكومة​ الوفاق الليبية قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المحادثات بعد قصف ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ ميناء طرابلس.