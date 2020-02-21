الأمم المتحدة: ستنطلق جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين القوى الليبية

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة "ان المنظمة الدولية ستستضيف جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين القوى الليبية، التي تتقاتل من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس".
هذا وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المحادثات بعد قصف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس.
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