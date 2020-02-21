رحب المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان، ضمير كابولوف، بتقارير واردة من واشنطن حول توجه لدى الولايات المتحدة وحركة طالبان، لتوقيع اتفاق بينهما في 29 شباط الجاري.
وأشار كابولوف إلى أنه "لم أحصل على دعوة رسمية مع موعد موثق. سنشارك في مراسم التوقيع بصفة شهود، وأنا أنوي الحضور، لكن الأمر يتطلب تأكيدا رسميا"، لافتاً إلى أنه "سيكون ذلك حدثا هاما بالنسبة لعملية السلام في أفغانستان".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، استعدادهما لتوقيع اتفاق بين الجانبين، في 29 شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية ترحب بقبول واشنطن وطالبان بتوقيع إتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.