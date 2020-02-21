السلطات الروسية ترحب بقبول واشنطن وطالبان بتوقيع إتفاق

رحب المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن ​أفغانستان​، ضمير كابولوف، ب​تقارير​ واردة من ​واشنطن​ حول توجه لدى ​الولايات المتحدة​ و​حركة طالبان​، لتوقيع اتفاق بينهما في 29 شباط الجاري.

وأشار كابولوف إلى أنه "لم أحصل على دعوة رسمية مع موعد موثق. سنشارك في مراسم التوقيع بصفة شهود، وأنا أنوي الحضور، لكن الأمر يتطلب تأكيدا رسميا"، لافتاً إلى أنه "سيكون ذلك حدثا هاما بالنسبة لعملية السلام في أفغانستان".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، استعدادهما لتوقيع اتفاق بين الجانبين، في 29 شباط.