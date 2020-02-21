أردوغان: يوجد مقاتلون سوريون لأنقرة في ليبيا وحفتر مرتزق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا"، مشيراً إلى أن "قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ليس محاورا لتركيا، وهو مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني".
يأتي ذلك، في وقت أشار فيه المشير خليفة حفتر إلى إن "وقفا لإطلاق النار سيكون ممكنا فقط إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق الوطني".
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