أردوغان: يوجد مقاتلون سوريون لأنقرة في ليبيا وحفتر مرتزق

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، "وجود مقاتلين سوريين موالين ل​أنقرة​ في ​ليبيا​"، مشيراً إلى أن "قائد قوات ​الجيش الوطني​ الليبي ​خليفة حفتر​، ليس محاورا ل​تركيا​، وهو مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني".

يأتي ذلك، في وقت أشار فيه المشير خليفة حفتر إلى إن "وقفا ل​إطلاق النار​ سيكون ممكنا فقط إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم ​حكومة​ الوفاق الوطني".