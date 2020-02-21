الداخلية الكويتية: العثور على جثة الشاب الذي اختفى منذ 10 أيام بمياه الخليج

أعلنت ​وزارة الداخلية الكويتية​، العثور على "جثة ​الصياد​ المصري أحمد الخواجة الذي اختفى منذ حوالي 10 أيام في مياه ​الخليج​"، مشيرة الى "الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الكويتية للعثور على جثمان الفقيد، وأنه تم التحقق من قبل الطب الشرعي مساء أمس، بأن الجثمان هو جثمان الخواجة"، موضحة أنه "فور انتهاء السلطات الكويتية من إجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان إلى مصر لدفنه بمقابر أسرته، حسب طلبهم".

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