وزير الدفاع التركي تفقد الوحدات العسكرية على الحدود السورية

أجرى وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية ​أوميت دوندار​، زيارة تفقديّة إلى الوحدات العسكريّة التركيّة المتمركزة على الحدود التركيّة السوريّة من جهة ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​.

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