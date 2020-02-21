مسعود البارزاني: كركوك تحت احتلال الحشد الشعبي بسبب خيانة كردية

أكد رئيس ​إقليم كردستان​ السابق وزعيم ​الحزب الديمقراطي الكردستاني​، ​مسعود البارزاني​، انه "وسط اضطرابات المدن ​العراق​ية، يخيم الهدوء على ​أربيل​ ويتباهى ​الأكراد​ بالمشاريع المستمرة، وعرضنا على ​بغداد​ أن تكون تجربة الإقليم تحت تصرفها لتستفيد منها في بقية مناطق العراق، و​كركوك​ كانت دومًا نموذجًا للتعايش القومي والديني والمذهبي، وكان هناك اتفاق على حل قضيتها وباقي المناطق المتنازع عليها مثل خناقين و​سنجار​ عبر استفتاء يقرر فيه السكان مصيرهم".

ولفت البارزاني الى ان "كركوك اليوم تحت الاحتلال العسكري ويسيطر عليها ​الحشد الشعبي​، وهناك اضطهاد للكرد، ولا يمكن القبول بذلك"، مدعياً "وجود جهة داخلية كردية وصفها بالأذلاء للحشد تخون أبناء قوميتها وكانت سببًا في دخول الحشد إلى كركوك".