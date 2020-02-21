مسعود البارزاني: كركوك تحت احتلال الحشد الشعبي بسبب خيانة كردية

أكد رئيس إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، انه "وسط اضطرابات المدن العراقية، يخيم الهدوء على أربيل ويتباهى الأكراد بالمشاريع المستمرة، وعرضنا على بغداد أن تكون تجربة الإقليم تحت تصرفها لتستفيد منها في بقية مناطق العراق، وكركوك كانت دومًا نموذجًا للتعايش القومي والديني والمذهبي، وكان هناك اتفاق على حل قضيتها وباقي المناطق المتنازع عليها مثل خناقين وسنجار عبر استفتاء يقرر فيه السكان مصيرهم".
ولفت البارزاني الى ان "كركوك اليوم تحت الاحتلال العسكري ويسيطر عليها الحشد الشعبي، وهناك اضطهاد للكرد، ولا يمكن القبول بذلك"، مدعياً "وجود جهة داخلية كردية وصفها بالأذلاء للحشد تخون أبناء قوميتها وكانت سببًا في دخول الحشد إلى كركوك".
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