مركز المصالحة الروسي ينفي نزوح نحو مليون لاجئ للحدود السورية التركية

نفى رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، ​اللواء​ بحري أوليغ جورافليوف، "أنباء زعمت نزوح نحو مليون مدني من ​محافظة إدلب​ السورية نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات القتالية ضد الإرهابيين"، مشدداً على انه "لا توجد مواد مصورة أو أشرطة ​فيديو​ يمكن التحقق منها، وأي أدلة أخرى تدعم أنباء ​النزوح​، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، جميع شرايين النقل الرئيسية شمال المحافظة تعمل بشكل طبيعي، مما أتاح نقل إلى أراضي منطقة خفض التصعيد معدات عسكرية وسيارات شحن تابعة ل​تركيا​ والتي يبلغ طول القافلة عدة كيلومترات إضافة إلى ذخائر".

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