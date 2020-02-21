سلطات أميركا تعتبر تسيير رحلات جوية سورية من دمشق إلى حلب "وقاحة"

اعتبرت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، مورغان أورتاغوس، أن إعادة تسيير ​الحكومة السورية​ رحلات جوية من دمشق إلى مطار ​مدينة حلب​ بشمال ​سوريا​ "وقاحة". وأشارت في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الأسد الذي يسقط البراميل صباحا ومساء على أهالي إدلب يعلن بوقاحة إعادة تسيير رحلات جوية دموية من دمشق إلى مطار المجازر في حلب، هذا ليس ما يحلم به السوريون، إنهم يعيشون في كابوس الموت والدمار".

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