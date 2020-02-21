السفير الصيني بطهران: نقف إلى جانب إيران بمواجهة فيروس كورونا

أعلن السفير الصيني في ​طهران​ جانغ هوا، عن "وقوف بلاده إلى جانب ​إيران​ في مواجهة ​فيروس كورونا​ الذي بدأ يضرب إيران وأدى لوفاة 4 إيرانيين وإصابة 18 حتى هذه اللحظة".

من جهته أعلن مساعد وزير ​الصحة​ الإيراني علي رضا وهاب، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابًا، ووفاة أربعة منهم".