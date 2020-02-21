أعلن السفير الصيني في طهران جانغ هوا، عن "وقوف بلاده إلى جانب إيران في مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ يضرب إيران وأدى لوفاة 4 إيرانيين وإصابة 18 حتى هذه اللحظة".
من جهته أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابًا، ووفاة أربعة منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الصيني بطهران: نقف إلى جانب إيران بمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.