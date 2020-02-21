الداخلية الإيرانية: المشاركة الواسعة بالانتخابات تصب بمصلحة مجابهة الأعداء

أعلن وزير الداخلية الإيراني رحمان فضلي، أن "مشاركة الشعب الإيراني في العملية الانتخابية تصب في مصلحة مجابهة الأعداء، وأن نسبة المشاركة وصلت إلى أكثر من 7 مليون"، مشيراً الى ان "نسبة المشاركة ستعلن بشكل رسمي عند انتهاء الانتخابات نهاية اليوم".
وتأمل فضلي، "مشاركة الشعب بشكل واسع في الانتخابات نظراً لأن هذه المشاركة ستؤثر على مجابهتنا للأعداء، وهذه الانتخابات تجري بكامل الشفافية والنزاهة"، معربا عن "شكره لتعاون جميع المعنيين في العملية الانتخابية، والمواطنون سيدلون برأيهم في ظل ظروف أمنية ممتازة ويعبروا بكل إخلاص عن وفائهم لدماء الشهداء".
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