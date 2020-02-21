مدير عام مشفى دمشق: لا وجود لأي إصابة بفيروس كورونا في المشفى

أكّد مدير عام "مشفى دمشق الدكتور سامر خضر، لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "لا وجود لأي إصابة بـ"فيروس ​كورونا​" في المشفى، وكلّ ما يتمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وهدفه إثارة البلبلة ونشر الخوف".

وأوضح أنّ "الحالات الّتي ترد إلى المشفى هي عبارة عن إصابات بـ"الإنفلونزا" الموسميّة العاديّة الّتي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء، ويتمّ تقديم العلاجات اللّازمة لها".