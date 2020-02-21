القبض على شخص أطلق النار على سيارة ودهس سائقها في السعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ب​المملكة العربية السعودية​، بأن دوريات الأمن تلقت بلاغا عن قيام شخص ب​إطلاق النار​ على ​سيارة​ من نوع "أنوفا"، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس سائقها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف المتحدث أن تعقب الجاني من قبل دوريات الأمن، كشف أنه تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما اقتضى مداهمته واعتقاله، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن نقلوا إلى المستشفى.