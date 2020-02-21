سكاي نيوز: تركيا طلبت من أميركا تحريك صواريخ باتريوت لحدود سوريا

أفادت "​سكاي نيوز​" عن مسؤول أميركي، أن "​السلطات التركية​ طلبت من ​الولايات المتحدة الأميركية​ بتحريك ​صواريخ​ باتريوت إلى الحدود السورية ولم نتخذ قرارا بعد".

وأكد المسؤول الأميركي أن "المشاورات مستمرة مع ​الحكومة التركية​ بشأن الوضع في إدلب​​​​​​​".

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