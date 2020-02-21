سكاي نيوز: تركيا طلبت من أميركا تحريك صواريخ باتريوت لحدود سوريا

أفادت "سكاي نيوز" عن مسؤول أميركي، أن "السلطات التركية طلبت من الولايات المتحدة الأميركية بتحريك صواريخ باتريوت إلى الحدود السورية ولم نتخذ قرارا بعد".
وأكد المسؤول الأميركي أن "المشاورات مستمرة مع الحكومة التركية بشأن الوضع في إدلب".
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