دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إصابة أول شرطي في هونج كونج بفيروس كورونا ومخاوف من تفشي العدوى

هونج كونج (رويترز) - قالت السلطات يوم الجمعة إن شرطيا في هونج كونج تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة في الوقت الذي وضع فيه عشرات آخرون من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاما قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير شباط. وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونج كونج على فيسبوك أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي.

وأضاف البيان "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

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وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونج كونج بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

وتضررت المستعمرة البريطانية بشدة حيث تراجعت أعداد السائحين وابتعد السكان عن التوجه إلى المتاجر مما جعل المدينة تعاني من أول حالة ركود اقتصادي منذ عشر سنوات.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)