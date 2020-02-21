شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طلبات إحاطة أمام اتصالات النواب حول تطوير البريد وإنشاء مكاتب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها المزمع عقده الأحد القادم، 9 طلبات إحاطة حول تطوير مكاتب البريد وإنشاء آخري، ومخالفه إحدي المنشورات الصادرة عن الهيئة القومية للبريد.

وتشمل طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها، طلبات مقدم من النائب جمال كوش، بشأن البدء في تخصيص قطعة أرض بمساحة 120 مترًا لإنشاء مكتب بريد بقرية وروره التابعة لمركز ومدينة بنها، وإقامة مكتب بريد بقرية سندنهور القديم وتجهيز الرسوم الهندسية للمكتب، وتطوير وترميم بمكاتب بريد قرية جمجره الجديدة، الرملة، دجوى، شبلنجه، بالإضافة إلي التباطؤ في تشغيل مكاتب بريد قرية ميت الحوفيين، منية السباع، مجول، سندنهور، كفر مويس، كفر فرسيس، جزيرة بلى.

5. البدء في تخصيص 100 متر لإنشاء مكتب بريد بقرية مرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها.

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وتضم المناقشات طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عادل عامر، بشأن إقامة مكتب بريد نموذجي بمدينة القناطر الخيرية، إقامة مكتب بريد مطور بقرية شبرا شهاب، انتهاء إقامة مكتب بريد باسوس منذ عام ولم يتم افتتاحه حتى الآن، تزويد عدد العاملين بمكتب بريد الخرقانية، تطوير مكاتب البريد بقرى ومدينة القناطر الخيرية (مدينة القناطر الخيرية، شبرا شهاب) إقامة مكتب بريد قرية الحوالة.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تأخير البريد المصري في بإنهاء التعاقد على مكتب بريد التمد الحجر- السنبلاوين- دقهلية، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حنفي، بشأن المنشور الصادر من الهيئة القومية للبريد المصري مخالف للقانون المدني