شكرا لقرائتكم خبر عن "افريقية النواب " تناقش الأحد خطط التوسع فى المزارع المشتركة مع دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، خلال إجتماعها المزمع عقده الأحد القادم، برئاسة النائب طارق رضوان، خطة وزارة الزراعة لأخر المستجدات الخاصة بالانتشار في افريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

ويأتي لقاء أفريقية النواب، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء من جانب، بالتوازي مع لقاء سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب أخر.

وكانت اللجنة قد استقبلت عدد من الوزراء، أخرهم وزير الهجرة نبيلة مكرم ،والتي أكدت ضرورة استخدام كافة أدوات "القوة الناعمة" المصرية فى دول القارة الإفريقية، مشيرة إلي أنها يصدد إطلاق مبادرتين في إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية، أولهما تتمثل في مبادرة "مصر تستطيع" التي تهدف إلي اجتذاب المستثمرين المصريين فى الخارج والداخل من أجل العمل فى إفريقيا

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكالة اللجنة، وفي أمانه السر النائب جمال صابر.