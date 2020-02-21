شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض حصاد نشاطها لهذا الأسبوع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً استعرض من خلاله الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 فبراير 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.

وكشف الإنفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلبين لهيئة قناة السويس، الأول بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، أما الثاني فيتعلق باستمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة تمويل بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية.

وقد شملت القرارات وفقاً للإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، وكذلك قرار تكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي، بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً عن الموافقة على قرار بإضفاء صفة النفع على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية، بجانب الموافقة على قرارات باعتبار عدد من المشروعات الخدمية التي يجري إقامتها بمختلف المحافظات أعمال منفعة عامة، فضلاً عن الموافقة على قرار بتحديد مهام واختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك قرار بتحديد مهام واختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، هذا بجانب إصدار قرار باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019، بالإضافة إلى قرار بشأن اختيار مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وشروط شغل هذه الوظائف والمهام المنوطة بهم.

وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد أشار الإنفو جراف، إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع مع وزير التنمية المحلية لاستعراض مستهدفات عمل الوزارة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، وكذلك الاجتماع مع وزراء القوى العاملة والتربية التعليم والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والتضامن والتجارة والصناعة لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، فضلاً عن ترأس اجتماعاً مع وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بالإضافة إلى ترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس بحل مشكلات المصانع المتعثرة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، الاجتماع الأسبوعي والذي تم فيه استعراض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من 2019/2020، والأداء نصف السنوي لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فضلاً عن اجتماع لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمالية، ووزير الدولة للإعلام، وكذلك اجتماع لمتابعة إجراءات تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمؤهلين للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء الاتصالات والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا إلى جانب اجتماع لبحث مقترحات هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتقسيم التنظيمي الأمثل للوزارات والأجهزة التابعة لها، وذلك بحضور وزيرة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة.

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وعلى صعيد الأنشطة التي قام بها وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد كشف الإنفو جراف، أنها تضمنت زيارة تفقدية للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وكذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير ميدان التحرير، كما شهد سيادته استعراض تقرير بعنوان "سلاسل القيمة العالمية: مصر والتحولات في آفاق التجارة العالمية"، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد أشار الإنفو جراف، إلى أنه تم عقد لقاء مع السفير الكويتي بالقاهرة لبحث استعدادات عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون المختلفة، وكذلك لقاء مع وفد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في القاهرة للتأكيد على استمرار علاقات الشراكة مع الجامعة.