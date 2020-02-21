اختيار ماريان عازر عضوا في المجلس الاستشاري للتكنولوجيا في مؤسسة إيساكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب، عضوا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة إيساكا (ISACA) العالمية المعنية بتدقيق ومراقبة نظم المعلومات.

وإيساكا هي مؤسسة أمريكية لا تهدف للربح تضم أكثر من 140,000 عضو فى 180 دولة تاسست عام 1969 بالولايات المتحدة الامريكية . يشارك المجلس الاستشاري للتكنولوجيا الناشئة مع مؤسسة ISACA Global لتحديد التقنيات الناشئة وتطبيقها في الصناعة ، وكذلك لدعم الأنشطة اللازمة لإنشاء المحتوى اللازم لمعالجة تأثير التكنولوجيا الناشئة على ISACA والمهن التي تخدمها. و تشمل اختصاصات المجلس الاستشاري تحديد وترتيب أولويات احتياجات محترفي المعلومات والتكنولوجيا المشاركين في تقديم خدمات المؤسسة المتعلقة بمكونات معلومات المؤسسة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات و تحليل حاجة السوق الحالية لحلول وخدمات التعلم التكنولوجي الناشئة وتحديد مكانة ايساكا ISACA العالمية في السوق. بالاضافة الي تحديد وترتيب أولويات الفجوات التي يمكن سدها بشكل فريد من قبل أطر عمل ISACA ، ومنتجات المعرفة ، والتعليم ، و تحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد فيها ISACA من أنشطة التطوير التعاونية أو الشراكات أو العلاقات الأخرى والتوصية بأطراف ثالثة للنظر فيها.

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و تهدف مؤسسة لإيساكا لمساعدة الممتهنين حول العالم لتطبيق و بناء الثقة فى المجتمع الرقمى المتنامى فى العالم من خلال تقديم افكار و معلومات متطورة و معايير بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين المحترفين حول العالم مع طرح شهادات مهنية معترف بها دوليا. كما ترعى ISACA مبادرات بالتعاون مع الجامعات المختلفة لبناء اجيال قادمة من المهنيين المحترفين فى هذا المجال. تتخصص ISACA في عدة مجالات منها أمن المعلومات السيبراني و إدارة أمن المعلومات ، مراجعة نظم المعلومات، حوكمة نظم المعلومات، إدارة مخاطر نظم المعلومات و لــ ISACA عدة شهادات دولية مرموقة كـشهادة CISA و هي الاولى دوليا" في مجال مراجعة و تدقيق نظم المعلومات و الامن السيبرانى CSX الى جانب إطارها المعروف COBIT فى مجال الحوكمة المؤسسي لنظم المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ماريان أمير عازر حاصلة علي الماجستير الدكتوراه في هندسة الاتصالات و الالكترونيات في مجال تامين المعلومات. هي رئيس لجنة المرأة والشباب في البرلمان الدولي للتسامح والسلام و رئيس مجلس إدارة ايساكا العالمية (ISACA) في مصر. و أستاذ مساعد بجامعة النيل و أستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات. قبل البرلمان ، كانت معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الاستراتيجية. حصلت على الكثير من الجوائز والتقدير على الصعيدين الدولي والوطني. كرمت في أبريل 2019 بصفتها امراة العقد في الأوساط الأكاديمية في المنتدى الاقتصادي للمرأة في الهند بحضور قيادات و شخصيات بارزة من 120 دولة. اختارتها وزارة الثقافة في عام 2018 من بين أفضل 10 شخصيات عامة على المستوى الوطني. تم تصنيفها بين أفضل 50 سيدة مؤثرة في مصر لعام 2017. كرمها رئيس مجلس النواب لاختيارها ضمن افضل 100 شخصية علي مستوي العالم في مجال هندسة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمؤتمر جاب ساميت بالولايات المتحدة الامريكية. تم تصنيفها بين أفضل 10 متحدثين في مصر في عام 2010 ، وتمت دعوتها كمتحدث رئيسي في العديد من الأحداث الدولية. على سبيل المثال لا الحصر: الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) ، البنك الدولي ، منظمة الروتاري الدولية. هي اول مصرية يتم اختيارها للتحدث في المؤتمر الدولي للروتاري بالمانيا بحضور 30 الف شخص من مختلف انحاء العالم، منذ نشاة المؤتمر عام 1910. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في هندسة الإلكترونيات والاتصالات. هي ايضا صاحبة أكثر من 75 بحث علمي في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حاصلة على العديد من الشهادات من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التنمية البشرية. د. عازر عضو في منظمات الدولية والوطنية في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والسياسة والمرأة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاستثمار و الحوكمة. و لديها ايضا بطولات في السباحة و كرة السلة وجوائز في الغناء.