شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتولى رئاسة جمعية برلمانات المتوسط.. وكريم درويش: تعزيز لمكانتنا عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولت مصر رئاسة الجمعية البرلمانية للمتوسط، بتسلم النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب رئاسة الجمعية من السفيرة علياء بوران سفير المملكة الأردنية الهاشمية بواشنطن ولندن، ووزير السياحة الأردنية سابقا، والتي شغلت منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمنطقة المتوسط للعام الماضى، وتولى درويش منصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بالجمعية .

وذكر كريم درويش فى تصريحات صحفية ان مصر باتت تشغل مواقع مؤثرة فى كثير من المنظمات الدولية والإقليمية بفضل السياسة التى انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 بتوثيق علاقات مصر الدولية بكافة القوى الدولية، مما دعم فرص مصر فى شغل ما تستحقه من مناصب دولية .

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وأضاف رئيس خارجية النواب، أن الجمعية البرلمانية المتوسطية انشئت عام 2005 كمنتدى رئيسى لبرلمانات الدول الأورومتوسطية والدول المتاخمة لمنطقة المتوسط بهدف الوصول لتوجهات استراتيجية مشتركة فى اطار رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية مناسبة لتحقيق المصالح المشتركة .

ولفت درويش إلى أن الجمعية البرلمانية المتوسطية هى منظمة دولية تتمتع بوضع المراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتلعب دوراً بارزاً لتحقيق الامن والاستقرار والسلام فى منطقة المتوسط فى اطار الدبلوماسية البرلمانية