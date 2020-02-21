"حماها شافها على السطوح".. أبوان يقتلان ابنتهما لشكهما في سلوكها بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

كشفت مباحث البحيرة، اليوم الجمعة، لغز العثور على ربة منزل جثة هامدة داخل منزل أسرتها، وتبين أن الحادث جنائي، وأن المجني عليها جرى إجبارها على تناول أقراص حفظ الغلال السامة، وإلقائها من أعلى سطح المنزل، لإظهار الواقعة وكأنها حادث انتحار.

البداية بورود إخطار لمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام، بوصول "أ.ع " 20 سنة، ربة منزل جثة هامدة، وأفاد والدها بسقوطها من أعلى المنزل، وأظهر الكشف الطبي وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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توصلت تحريات البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " ع.ح " 48 سنة والد المجني عليها، و"هـ.م" 39 سنة، والدتها، و"ح.ح"، زوجة عمها لشكهم في سلوكها.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقال والد المجني عليها: "حماها أبلغني بمشاهدتها على سطح المنزل بصحبة شاب، فأحضرتها من منزلها واشتريت قرصين حفظ الغلال وأجبرناها على تناولهما وادعينا سقوطها من أعلي المنزل".

حرر عن ذلك المحضر رقم 1480 لسنة 2020 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.