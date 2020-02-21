اليابان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 737 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ
أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 737 حالة ، وذلك عقب تسجيل تسع حالات إصابة جديدة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحالات الجديدة ، ثلاث حالات في محافظة "هوكايدو" وحالة في محافظة "سايتاما" بالإضافة إلى خمس حالات أخرى في كل من العاصمة "طوكيو" ومحافظتي "تشيبا" و"إيشيكاوا"، مشيرة إلى هناك 634 حالة إصابة على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني من بين حالات الإصابة المؤكدة في اليابان.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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