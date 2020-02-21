بالصور.. السيطرة على حريق منحل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريقٍ شب بمنحل بمدينة قها، وجاري إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد الحريق مرة أخرى.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بمنحل ملكية خاصة لأحد المواطنين بمدينة قها.
جرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية.
انتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها لمكان الواقعة، وتبين عدم وجود خسائر في الأرواح، وجرى إعداد لجنة من مجلس المدينة لحصر التلفيات واستكمال الإجراءات القانونية.
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