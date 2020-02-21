إصابة 20 شخصا جراء حادث تصادم في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ
أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة أن نحو 20 شخصا أصيبوا إثر اصطدام حافلة بشاحنة على الطريق الوطني السريع بالقرب من مدينة "أمبالا".
ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة قولها ، إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة إلى مدينة "تشانديجارف" من العاصمة "نيودلهي"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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