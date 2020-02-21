سالفيني: الوضع مقلق بشأن فيروس كورونا وسأذهب إلى لومبارديا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - أ ش أ

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إنه بصدد الذهاب الى مقاطعة لومبارديا الواقعة شمال إيطاليا، لأن الوضع مقلق هناك من ناحية فيروس كورونا.

وأضاف سالفيني الذي يعتبر زعيم المعارضة، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "سأعود إلى لومبارديا لحالة طوارئ فيروس كورونا، وسأذهب إلى إدارة المقاطعة، لأن الوضع يبعث على القلق، ليس بسبب وجود شخص مصاب، بل أكثر من واحد، وجميعهم موجودون في المكان نفسه"، مُشيرًا إلى المشكلة تكمن في أنهم كانوا موجودين منذ أيام في لومبارديا وفي مناطق أخرى.

وتساءل سالفيني حول الخطر الحالي قائلا : "إذا كان المصاب يجوب البلاد على مدى أيام وأيام، فكم من الأشخاص الذين قابلهم نقل إليهم العدوى؟". واختتم بالقول "إن كانت هناك 3 حالات فقط، فهي مجرد 3 حالات، لكننا رأينا أن الأمر يتعلق بوحش فيروسي"، في إشارة الى الإنتشار السريع للعدوى.

وكانت السلطات الصحية في لومبارديا، قد أعلنت الجمعة عن تسجيل أولى ثلاث إصابات بعدوى الفيروس (Covid-19) داخل البلاد لمواطنين إيطاليين.