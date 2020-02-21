أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في مدينة إدلب السورية وتطورات الموقف هناك.
وقال بيسكوف: "تم إجراء نقاشمفصل حول الوضع في إدلب، وخاصة في سياق المحادثة الهاتفية المجدولة لرئيسي روسيا وتركيا".
وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن "روسيا وتركياوفرنسا وألمانيا تبحث عقد قمة بينها حول سوريا"، لكن "لم تتخذ قرارات بعد في هذا الشأن".
وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أنه سيجري اتصالا هاتفيا مساء الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات في إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء الأمن الروسي الوضع في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.