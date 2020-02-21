مباحثات بين موسكو ومينسك في مجال الطاقة والمشاريع المشتركة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو؛ لمناقشة قضايا الطاقة، ومشاريع ثنائية كبيرة تجمع الطرفين.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين، وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنه تم خلال المحادثة الهاتفية، مناقشة بعض القضايا

المهمة التي تصب في مصلحة البلدين، في سبيل تنمية العلاقات الثنائية بين الجانبين.وأشار الكرملين في بيانه، إلى أن الجانبين أبديا اهتمامًا خاصًا بالتعاون في قطاع الطاقة وتنفيذ المشروعات الكبرى المشتركة بين البلدين، التي تم الإعلان عنها عقب القمة الروسية البيلاروسية، التي عقدت بتاريخ 7 فبراير في سوتشي الروسية.وقال لوكاشينكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اقتراحا يتضمن الإبقاء على الشروط المالية الواردة في عقد 2019، فيما يتعلق بإمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروس.وتتفاوض موسكو ومينسك في الوقت الراهن على شروط إمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروس في 2020.