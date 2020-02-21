إردوغان يعترف بإرسال مقاتلين من الجيش الحر السوري إلى ليبيا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك. وقال إردوغان للصحافيين في إسطنبول "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري (عمليات) تدريب. هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".



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