ألمانيا تحذر من تهديد أمني وتُعلن الاستنفار

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أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، اليوم الجمعة، أنه سيتم تعزيز تواجد الشرطة في أنحاء البلاد؛ لمواجهة التهديد ”المرتفع جدا“ من اليمين المتطرف؛ بعد مقتل تسعة أشخاص، في جريمتين عنصريتين في مدينة هاناو، الأربعاء الماضي.
وقال سيهوفر، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن ”التهديد الأمني من التطرف اليميني ومعاداة السامية والعنصرية، مرتفع جدا“.
وأشار إلى ”تعزيز تواجد الشرطة“ في المساجد ومحطات القطارات والمطارات وعلى الحدود.
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