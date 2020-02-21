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ألمانيا تحذر من تهديد أمني وتُعلن الاستنفار

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 فبراير 2020 04:07 مساءً - مشاركة

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أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، اليوم الجمعة، أنه سيتم تعزيز تواجد الشرطة في أنحاء البلاد؛ لمواجهة التهديد ”المرتفع جدا“ من اليمين المتطرف؛ بعد مقتل تسعة أشخاص، في جريمتين عنصريتين في مدينة هاناو، الأربعاء الماضي.

وقال سيهوفر، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن ”التهديد الأمني من التطرف اليميني ومعاداة السامية والعنصرية، مرتفع جدا“.

وأشار إلى ”تعزيز تواجد الشرطة“ في المساجد ومحطات القطارات والمطارات وعلى الحدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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