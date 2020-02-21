إيران تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانو شجهانبور في تغريدة على تويتر الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.

وأضاف شجهانبور أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في قم وأربعة في طهران واثنين في جيلان، حسبما نقلت “رويترز”.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينها أربع وفيات.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي).