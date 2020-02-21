كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: مزاعم الولايات المتحدة بأن روسيا تعمل على إعادة انتخاب ترامب غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن مزاعم مسؤولي المخابرات الأمريكية بأن روسيا تتدخل في الحملة الانتخابية لعام 2020، وتحاول تعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب غير صحيحة ومزيفة.

وصرح شخص مطلع على الموضوع، يوم الخميس، أن مسؤولي المخابرات الأمريكية أخبروا المشرعين الأمريكيين الأسبوع الماضي أن روسيا تتدخل في الحملة الانتخابية لعام 2020 من خلال التشكيك في نزاهة التصويت لتعزيز إعادة انتخاب ترامب. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة رويترز قول ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "هذه اعلانات أكثر بجنون العظمة تتضاعف مع الأسف مع اقترابنا من الانتخابات الأمريكية".

وتعمل روسيا على إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب. يجب أن يكون ذلك مفاجأة للكثيرين، فمن غير الواضح في الواقع ما أنهم توقفوا عن مهاجمة الانتخابات الأمريكية، أو"التدخل"، كما قال الكثيرون منذ أن بدأوا في عام 2013، وفقًا لمجتمع المخابرات الأمريكي.

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ونقلت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن خمسة مصادر تقارير في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس أن "مسؤولي الاستخبارات حذروا مشرعي مجلس النواب الأسبوع الماضي من أن روسيا تتدخل في حملة 2020 لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس ترامب".

واضافت الصحيفة أن "الكشف أغضب ترامب، الذي اشتكى من أن الديمقراطيين سوف يستخدمونه ضده".

وتلك الإحاطة التي أدلي بها المشرعون في مجلس النواب قبل أسبوع بالضبط، قام بها شيلبي بيرسون، كبير مسؤولي أمن الانتخابات في مجتمع الاستخبارات. ردًا على ذلك، فصل الرئيس دونالد ترامب ليلة الأربعاء رئيسها، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية جوزيف ماجواير.