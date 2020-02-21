بعد تدهور صحته.. “مول الحانوت” يعلق إضرابه عن الطعام الذي خاضه منذ أزيد من شهر

علق البودكاستر المعروف، محمد بودوح، والملقب بـ”مول الحانوت”، المحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، الإضراب عن الطعام، الذي كان يخوضه منذ أزيد من شهر، في السجن المحلي في تيفلت، مساء أمس الخميس.

وقال العربي القيسي، رئيس المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتيفلت، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن مول الحانوت علق الإضراب بعد تدهور صحته، وبعد مناشدته من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وكان “مول الحانوت” قد خاض إضرابا عن الطعام لأزيد من شهر، ما تسبب في تدهور وضعه الصحي داخل السجن المحلي في مدينة تيفلت.

وكانت المحكمة الابتدائية في الخميسات قد قضت، في يناير الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق البودكاستر محمد بودوح، المعروف إعلاميا بـ”مول الحانوت”.

Advertisements

واعتقل “مول الحانوت”، يوم 5 من دجنبر الماضي، على خلفية نشره فيديو ينتقد فيه الوضع العام، ويشتكي من شخصيتين نافذتين في مدينة الخميسات.

وكان بودوح يتابع بتهم عديدة، منها “القذف، والسب العلني، والإساءة إلى المؤسسات الدستورية”.

ويعد مول الحانوت ثاني “بودكاستر” يحكم عليه بالحبس، بعد مول الكاسكيطة، المحكوم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا.