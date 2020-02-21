زيدان: ليفانتي خصم قوي في ملعبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن جاهزية واستعداد فريقه لمواجهة ليفانتي المقررة غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الليغا.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة ماركا "ليفانتي خصم قوي في ملعبه، ستكون مباراة صعبة، يجب علينا أن نستعد لتقديم مباراة رائعة".

وأضاف "أسبوع حاسم؟ كل يوم منذ بداية الموسم هو مهم بالنسبة لنا، نحن لا نفكر في أي شيء سوى المباراة المقبلة، وخصمنا هو ليفانتي".

وعن مشاركة راموس في الأولمبياد، علق "إذا أراد المشاركة فسوف أدعمه، فهو من الرائع أن تمثل بلادك في مثل هذه البطولة".

وتابع "الأسبوع الأسود في العام الماضي؟ يجب أن تركز كل يوم لبذل أقصى ما لديك، والوقت يكون رائعًا حين تقدم كل شيء، لكنني لا أنظر سوى للقاء الغد".

وأوضح "جميع العناصر مهمة، أعيش بأفكاري وسأظل هكذا دائمًا، ما أقوم به هو الشغف وبذل أقصى ما لدي كل يوم، رغم أنني قد أقع في الأخطاء".

وبسؤاله عن سبب عدم وجود راموس على مقاعد البدلاء، أجاب "إنه قائدنا وهو لاعب مهم ولا أهتم بتركه على دكة البدلاء، فهذا الشيء لا يهمني أبدًا، لأنه لاعب مهم لنا جميعًا وليس فقط بالنسبة لي".

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وزاد "تجديد عقد راموس؟ دائمًا أريد راموس معي في الفريق، وأرى أن استمراره معنا سيكون جيدًا".

واستكمل "خطة العمل مع هازارد؟ لقد عمل بجد، وهو مستعد ويريد أن يلعب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم".

ونوه "استقبال الأهداف؟ لست قلقًا، لكن هذا يعني أننا في المباريات الأخيرة وقعنا في بعض الأخطاء، يجب ألا نجازف لأننا حين نملك الكرة، نكون قادرين على إيذاء الخصم".

وعن رودريغو جويس، علق "لم يدخل قوائم المباريات الأخيرة، لكننا نعرف أنه لاعب مهم، لكن يجب علي أن أقوم بالاختيار بين اللاعبين، وهو أمر مُعقد".

وواصل "لحظة حاسمة؟ الآن تأتي المباراة الأكثر تعقيدًا، وستكون كل مباراة أكثر صعوبة، نحن ندرك أهمية كل مباراة نلعبها".

وبسؤاله عن رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، أجاب "لا يمكنني التحدث عن لاعب ليس في فريقي، وسترلينغ لاعب جيد للغاية، وليس لدي شك في ذلك".

واختتم "قلق ميندي؟ يجب عليه أن يلعب دون التفكير فيما سيحدث في المستقبل".