حفتر: مستعدون لمواجهة "الغزو التركي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، أنه سيواجه عسكريا "الغزاة الأتراك" لأن أنقرة تساند حكومة طرابلس في حال فشلت المباحثات الليبية، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وصرح لوكالة أنباء "ريا نوفوستي الروسية" أن "في حال لم تتوصل مفاوضات جنيف إلى إرساء السلام والأمن في البلاد ولم يعد المرتزقة من حيث أتوا عندها ستقوم القوات المسلحة (التابعة لحفتر) بواجبها الدستوري، للدفاع عن البلاد من الغزاة الأتراك-العثمانيين".

وذكرت الوكالة أن حفتر يزور موسكو. وروسيا تدعم رغم نفيها حفتر في نزاعه المسلح مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.

ويدعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السراج الذي وقع معه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 اتفاقات تعاون عسكري وأمني وبحري. والتقى الرجلان الخميس، في إسطنبول.

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ويتهم حفتر الرجلين بعدم احترام التعهدات، المنبثقة عن مؤتمر دولي عقد مطلع العام في برلين، تعهدت خلاله الأسرة الدولية بعدم التدخل في النزاع الليبي.

وقال "لقد نفذ صبرنا".

وأضاف أن مفاوضات جنيف لن تفضي إلى نتيجة إلا إذا "انسحب المرتزقة الأتراك والسوريون وتوقفت تركيا عن تسليم أسلحة لطرابلس وتم تصفية الجماعات الإرهابية".

ورأى موفد الأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، أن تطبيق وقف دائم لإطلاق النار مهمة "صعبة جدا" لكنها "ليست مستحيلة".