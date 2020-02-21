شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الايرانية»: كورونا ربما يكون موجودا في كل إيران والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وكالات الأنباء اليوم الجمعة عن مسؤول بوزارة الصحة الإيراني قوله إن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن الإيرانية.

وأكدت إيران 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها.

وقال المسؤول مينو محرز "استنادا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران".