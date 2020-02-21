النفط ينخفض مع تفاقم المخاوف بشأن تأثيرات كورونا

انخفضت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الجمعة، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس كورونا خارج الصين. ويبدو أن كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج لدعم السوق. وتراجع خام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 58.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 07،03 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع الخام الأمريكي 54 سنتا أو ما يُعادل 1% إلى 53.34 دولار للبرميل.



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