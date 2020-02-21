في لبنان.. تسجيل اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الجمعة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأكدت وسائل إعلام لبنانية، إلى تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.
ويتوقع أن يعقد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مؤتمراً صحافياً بعد قليل، يتناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بهذه الإصابة، وبفيروس كورونا.
وبحسب المعلومات، فإن الإصابة هي لسيدة تدعى ت. ص. قادمة من إيران، وقد نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.
ويتوقع أن يعقد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مؤتمراً صحافياً بعد قليل، يتناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بهذه الإصابة، وبفيروس كورونا.
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