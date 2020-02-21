في لبنان.. تسجيل اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، إلى تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.

وبحسب المعلومات، فإن الإصابة هي لسيدة تدعى ت. ص. قادمة من إيران، وقد نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

ويتوقع أن يعقد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مؤتمراً صحافياً بعد قليل، يتناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بهذه الإصابة، وبفيروس كورونا.

