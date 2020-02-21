ايران تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 18 ووفاة أربعة منهم

وقال مساعد وزير الصحة الايراني، علي رضا وهاب، في تغريدة له على موقع "تويتر": "حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيران، 4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، 4 منهم لقيوا حفتهم".



وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، اكد في وقت سابق، أن الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في إيران هي 5 إصابات فقط.

وقال في تصريح صحفي، إن الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران هي 5 فقط، وتشمل شخصين توفيا واثنين آخرين راقدين في المستشفى في مدينة قم حاليا، وشخص آخر وهو طبيب ذهب من مدينة آراك إلى قم".

كما اعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الجمعة، أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون في المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.