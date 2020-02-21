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2020-02-21 | 13:11
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علق متوسط ميدان المنتخب الوطني، صفاء هادي، على اكتمال انتقاله رسمياً صفوف كريليا سوفيتوف الروسي.
وقال هادي في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الشرطة، منحتني اليوم الجمعة كتاب الاستغناء الدولي من اجل أكمل انتقالي بشكل رسمي الى صفوف كريليا سوفيتوف الروسي بعقد يمتد لموسمين ونصف".
وأوضح أن "ادارة الشرطة تعاونت بشكل احترافي معي واتقدم لهم بالشكر الجزيل، والان سأبدأ محطة جديدة مع سوفيتوف وأتمنى ن تكون بوابتي للانتقال الى فرق أكبر في أوروبا".
وكان في ذمة صفاء هادي مبلغ 220 مليون دينار عراقي لنادي الشرطة، بعد مفاوضات تقلص المبلغ الى 175 مليون، حيث استطاع اللاعب تأمين المبلغ ليحصل على كتاب الاستغناء اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من صفاء هادي بعد حصوله على كتاب الاستغناء من الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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