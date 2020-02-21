اول تعليق من صفاء هادي بعد حصوله على كتاب الاستغناء من الشرطة

وكان صفاء قد اعمل جميع الإجراءات المتعلقة بانتقاله لصفوف سوفيتوف بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف وكن ينقصه فقط الحصول الى بطاقة الاستغناء الدولية من نادي الشرطة.

وقال هادي في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الشرطة، منحتني اليوم الجمعة كتاب الاستغناء الدولي من اجل أكمل انتقالي بشكل رسمي الى صفوف كريليا سوفيتوف الروسي بعقد يمتد لموسمين ونصف".



وأوضح أن "ادارة الشرطة تعاونت بشكل احترافي معي واتقدم لهم بالشكر الجزيل، والان سأبدأ محطة جديدة مع سوفيتوف وأتمنى ن تكون بوابتي للانتقال الى فرق أكبر في أوروبا".

وكان في ذمة صفاء هادي مبلغ 220 مليون دينار عراقي لنادي الشرطة، بعد مفاوضات تقلص المبلغ الى 175 مليون، حيث استطاع اللاعب تأمين المبلغ ليحصل على كتاب الاستغناء اليوم الجمعة.