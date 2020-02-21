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اول تعليق من صفاء هادي بعد حصوله على كتاب الاستغناء من الشرطة

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2020-02-21 | 13:11

اول تعليق من صفاء هادي بعد حصوله على كتاب الاستغناء من الشرطة

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علق متوسط ميدان المنتخب الوطني، صفاء هادي، على اكتمال انتقاله رسمياً صفوف كريليا سوفيتوف الروسي.
وكان صفاء قد اعمل جميع الإجراءات المتعلقة بانتقاله لصفوف سوفيتوف بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف وكن ينقصه فقط الحصول الى بطاقة الاستغناء الدولية من نادي الشرطة.

وقال هادي في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الشرطة، منحتني اليوم الجمعة كتاب الاستغناء الدولي من اجل أكمل انتقالي بشكل رسمي الى صفوف كريليا سوفيتوف الروسي بعقد يمتد لموسمين ونصف".


وأوضح أن "ادارة الشرطة تعاونت بشكل احترافي معي واتقدم لهم بالشكر الجزيل، والان سأبدأ محطة جديدة مع سوفيتوف وأتمنى ن تكون بوابتي للانتقال الى فرق أكبر في أوروبا".

وكان في ذمة صفاء هادي مبلغ 220 مليون دينار عراقي لنادي الشرطة، بعد مفاوضات تقلص المبلغ الى 175 مليون، حيث استطاع اللاعب تأمين المبلغ ليحصل على كتاب الاستغناء اليوم الجمعة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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