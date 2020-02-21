النواب المسيحيون يقاطعون دعوة علاوي لعرض الكابينة الوزارية

قاطع النواب المسيحيون دعوة وجهها لهم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعرض الكابينة الوزارية.
وقال نواب مسيحيون في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "نواب المكون المسيحي تلقوا دعوة الرئيس المكلَّف لجميع النواب إلى منزله لعرض الكابينته الوزارة، ونقول للداعي: مردودة مع الشكر".
وتساءل النواب المسيحيون في بيانهم، "من الذي سمح بأن يستثنى نواب المكون المسيحي من القرار في ما يخص ممثلهم في الكابينة الوزارية؟".
واضاف البيان، "نحن لا نطلب ان تختاروا شخصية حزبية او تابعة انما ان تختاروا على الأقل شخصية يعرفها المسيحيون ومشهودلها بحرصها على حقوقهم"، متسائلين "ما الضامن بألا تمر كالسابق هفوات مقصودة تزيد من غربتنا داخل وطننا".
وجاء في البيان ايضا، أنهم "في الوقت الذي يعيش فيه العراق مفترق تاريخي في حياته السياسية، وعلى صدى صوت الناس، تستمرون بعملية كَيّ الوعي والتحايل على الأعراف؟".
وختم النواب المسيحيون بيانهم بالقول "اننا جميعاً سنقاطع، كما سنعمل على ضمان حسن تمثيلنا، اذا ظننتم انكم تستضعفوننا او اننا اقلية، فإننا وأرضنا والحق، أكثرية".
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