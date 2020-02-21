أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس" العائدين إلى إسرائيل.
ووصل يوم الجمعة إلى إسرائيل 11 مواطنا إسرائيليا كانوا قد خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين على متن السفينة السياحة "دايموند برينسيس" في اليابان، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة.
إلا أن الفحوص الجديد التي أجريت لهم اليوم في إسرائيل أظهرت أن أحد الركاب، يحمل فعلا الفيروس.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإسرائيليين الـ11، تم تحويلهم فور وصولهم إلى مجمع العزل الذي تم إعداده لهم مسبقا في المستشفى، ووضع كل شخص منهم في غرفته المنعزلة، حيث سيخضعون إلى حجر صحي مرة أخرى في إسرائيل.
إلا أن الفحوص الجديد التي أجريت لهم اليوم في إسرائيل أظهرت أن أحد الركاب، يحمل فعلا الفيروس.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإسرائيليين الـ11، تم تحويلهم فور وصولهم إلى مجمع العزل الذي تم إعداده لهم مسبقا في المستشفى، ووضع كل شخص منهم في غرفته المنعزلة، حيث سيخضعون إلى حجر صحي مرة أخرى في إسرائيل.
ويأتي ذلك، وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإرغام كل إسرائيلي يصل من جنوب شرقي آسيا، للخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.