الانتخابات الإيرانية.. مسقط رأس سليماني خال من المقترعين

مركز اقتراع في إيران وسط حالة من العزوف عن المشاركة

ظهرت لجنة انتخابية خاوية من الناخبين في مدينة كرمان الواقعة وسط إيران، رغم مرور أكثر من 5 ساعات على بدء عملية التصويت في الاستحقاق البرلماني.

وتعد كرمان مسقط رأس قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني المصنف إرهابيا الذي قتل في ضربة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق، 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت المقاومة الإيرانية، نقلا عن تقارير داخلية، أن نظام طهران يمهد الطريق حاليا لتزوير فج في نتائج انتخابات البرلمان بعد إلغاء شرط تسجيل الناخب لبصمة الإصبع كعلامة على التصويت.

ولجأ النظام الإيراني في ظل تصاعد أعداد المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية إلى حشد عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة في حافلات للتصويت في مراكز الاقتراع.

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وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن آلافا من مركز الاقتراع داخل نحو 50 مدينة خلت من وجود ناخبين في أنحاء متفرقة من إيران.

ودشن ناشطون إيرانيون وسوما بعناوين: "لن نصوت"، و"لا تصويت"، و"إصبع في الدم"، ردا على دعوة روحاني باعتبارها تبييضا لوجه النظام الإيراني المتورط بقمع محتجين ومعارضين، حسب آراء مغردين على موقع "تويتر".

كما طالبت سجينات سياسيات إيرانيات بمقاطعة شعبية للانتخابات البرلمانية داخل بلادهن.

وأكدت 12 سجينة سياسية، في بيان مشترك مسرب من معتقل إيفين الواقع شمال العاصمة طهران، الإثنين، أن "المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية الإيرانية تأييد لجرائم نظام المرشد علي خامنئي، وضغط بالإصبع على زناد الأسلحة التي تطلق النار ناحية الشباب الثائر"، على حد تعبيرهن.

ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين 58 مليونا، ويتنافس في الاقتراع 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان، في حين رفض مجلس صيانة الدستور 7296 طلب ترشّح، أغلبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين.