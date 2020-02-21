بومبيو يصل مسقط في أول زيارة بعهد السلطان هيثم بن طارق

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العين الإخباريةالجمعة 2020/2/21 04:49 م بتوقيت أبوظبي
جانب من وصول بومبيو إلى مسقط
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة العمانية مسقط، قادما من السعودية في أول زيارة للسلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق.
وكان في استقبال بومبيو، خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، يوسف بن علوي بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية العماني، والسفيرة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وعدد من أعضاء السفارة.
ويرافق وزير الخارجية الأمريكي زوجته والسفيرة ليزلي إم تسو، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وديفيد شنكر مساعد، وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
وتعد زيارة بومبيو الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مطلع العام الجاري.
وقبل أن يتوجه للسعودية، أخبر وزير الخارجية الأمريكي الصحفيين بأنه سيقضي الكثير من الوقت في الرياض لـ"مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن إيران على وجه الخصوص"، داعيا في الوقت ذاته النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه "بشكل جذري".
وحذر طهران من أن حملة الضغط مستمرة، قائلا: "إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي. إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك".
وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القوي للسعودية، من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات واسعة بهدف الحد من نفوذ طهران الإقليمي وسياستها التخريبية التي طالت عددا من دول المنطقة.
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