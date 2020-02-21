أردوغان يرفض الانسحاب من إدلب ويسعى لتوسيع احتلاله شمال سوريا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه انسحاب قواته من مدينة إدلب شمال غربي سوريا، مشيرا إلى استمرار العمل على إقامة "منطقة عازلة" بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومترا في سوريا على الحدود مع تركيا، يضم النازحين السوريين .

وأضاف أردوغان - في تصرحات للصحفيين - أنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، وسيقرر بناء على تلك المحادثة موقف تركيا إزاء الصراع العسكري بإدلب.



وأضاف أردوغان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقترحا عقد قمة رباعية مع روسيا لكن بوتين لم يرد بعد.