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رويترزالجمعة 2020/2/21 04:27 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه انسحاب قواته من مدينة إدلب شمال غربي سوريا، مشيرا إلى استمرار العمل على إقامة "منطقة عازلة" بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومترا في سوريا على الحدود مع تركيا، يضم النازحين السوريين .
وأضاف أردوغان - في تصرحات للصحفيين - أنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، وسيقرر بناء على تلك المحادثة موقف تركيا إزاء الصراع العسكري بإدلب.
وأضاف أردوغان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقترحا عقد قمة رباعية مع روسيا لكن بوتين لم يرد بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يرفض الانسحاب من إدلب ويسعى لتوسيع احتلاله شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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